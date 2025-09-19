ARCHIVES Bibliothèque municipale Perros-Guirec

Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec'h Feunteun Perros-Guirec

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-27

Présentation du cadastre napoléonien de la Ville de Perros-Guirec et de l’exposition Trésor d’archives en Trégor en présence de Mr Yven, attaché de conservation du patrimoine

19/09 11h Bibliothèque municipale, 14 Rue de Krec’h Feunteun

Les deux expositions sont à découvrir du 19 au 27/09 ouvert aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque municipale, 14 Rue de Krec’h Feunteun

Les horaires d’ouverture sont mardi 16h-18h, mercredi 10h-12h et 15h-18h, jeudi fermé, vendredi 10h-12h et 16h-18h, samedi 10h-12h et 14h-17h .

+33 2 96 49 02 45

