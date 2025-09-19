ARCHIVES Bibliothèque municipale Perros-Guirec
ARCHIVES Bibliothèque municipale Perros-Guirec vendredi 19 septembre 2025.
ARCHIVES
Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-19
Présentation du cadastre napoléonien de la Ville de Perros-Guirec et de l’exposition Trésor d’archives en Trégor en présence de Mr Yven, attaché de conservation du patrimoine
19/09 11h Bibliothèque municipale, 14 Rue de Krec’h Feunteun
Les deux expositions sont à découvrir du 19 au 27/09 ouvert aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque municipale, 14 Rue de Krec’h Feunteun
Les horaires d’ouverture sont mardi 16h-18h, mercredi 10h-12h et 15h-18h, jeudi fermé, vendredi 10h-12h et 16h-18h, samedi 10h-12h et 14h-17h .
Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ARCHIVES Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec