Archivistes, faites vos jeux ! Archives départementales de la Guadeloupe Gourbeyre

Archivistes, faites vos jeux ! 20 et 21 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez à la rencontre de l’équipe des archives qui vous propose plusieurs stands pour jouer, réfléchir ou simplement découvrir son univers !

Découvrez nos jeux ! Le Jeu Memory, l’Archi-Casse-tête, l’Archi’quizz,

Et nos stands ! Découverte de la paléographie, le stand « Et si on parlait de vos archives ? », le coin « Collecte d’archives du Bumidom », le stand « Nœuds et boites d’archives » …

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe Officiellement créées à la Guadeloupe par l'arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd'hui les missions d'un service administratif et celle d'un service scientifique et culturel.

@Archives départementales