ArchiVoleur spécial Saint-Valentin, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

ArchiVoleur spécial Saint-Valentin Mercredi 25 février, 10h00 Archives municipales Pas-de-Calais

Pour réserver, contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou par mail à archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T10:00:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T10:00:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

À partir de 9 ans (ou 6 ans si accompagnant)

3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant

5€ (+16 ans)

Accessibilité PMR

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Jeu de stratégie dans lequel il faut retrouver le voleur, le trésor dérobé et la pièce où il a été caché.