Arco Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Arco Mercredi 3 décembre, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T15:00:00 – 2025-12-03T16:28:00

Fin : 2025-12-03T15:00:00 – 2025-12-03T16:28:00

Un goûter est offert à l’issue de la séance !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=6TC6M »}]

Ciné-goûter – En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyage… Relais Culturel Arco