Arco – Festival ExtrAnimation Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 14:00 – 15:15

Gratuit : non 8 € Tarif unique : 8 €Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet. Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Si vous les avez manqués à leur sortie en salle ou que vous n’avez pas eu la chance de les découvrir en festival, ExtrAnimation vous propose 10 films d’animation incontournables de l’année 2025 ! ARCO d’Ugo Bienvenu – France – 2025 – 1h28 – VOF – À partir de 8 ans.En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Iris va le recueillir et l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.Ce premier film d’Ugo Bienvenu, dessinateur phare de la BD de science-fiction contemporaine, s’impose comme un futur classique, pour tous les âges.Sélection officielle à Cannes. Cristal du long métrage au Festival d’Annecy. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Centre-ville Nantes 44000

08 92 69 66 96 https://www.pathe.fr/ https://www.extranimation.fr/