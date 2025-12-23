ARCO, Luynes

ARCO

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28

Film d’animation d’Ugo Bienvenu (1h28)

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel.

C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Animated film by Ugo Bienvenu (1:28)

