ARCO, Luynes
ARCO, Luynes mercredi 28 janvier 2026.
ARCO
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-28 14:30:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Film d’animation d’Ugo Bienvenu (1h28)
Film d’animation d’Ugo Bienvenu (1h28)
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel.
C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .
Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animated film by Ugo Bienvenu (1:28)
L’événement ARCO Luynes a été mis à jour le 2025-12-23 par ADT 37