Arcomelo Festival Lyrik Bis Plouarzel
Arcomelo Festival Lyrik Bis Plouarzel dimanche 1 mars 2026.
Arcomelo Festival Lyrik Bis
Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Trio Arcomelo (violon, violoncelle, voix) organisé par la Ronde Bleue dans le cadre du Festival Lyrik bis. .
Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arcomelo Festival Lyrik Bis
L’événement Arcomelo Festival Lyrik Bis Plouarzel a été mis à jour le 2026-01-07 par OT IROISE BRETAGNE