Arcomelo Festival Lyrik Bis

Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Trio Arcomelo (violon, violoncelle, voix) organisé par la Ronde Bleue dans le cadre du Festival Lyrik bis. .

Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arcomelo Festival Lyrik Bis

L’événement Arcomelo Festival Lyrik Bis Plouarzel a été mis à jour le 2026-01-07 par OT IROISE BRETAGNE