Saint-Yan

Arconc’Air

Salle des Fêtes Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

ARCONC’AIR

Quand les voix se rencontrent… l’émotion prend son envol.

Les chorales Sing in Paray de Paray-le-Monial et Vocalise de Charolles ont le plaisir de vous inviter à une soirée musicale placée sous le signe du partage, de l’émotion et de la convivialité.

Rendez-vous le samedi 6 juin 2026 à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Yan pour découvrir Arconc’air, un concert choral original mêlant chansons françaises, musiques classiques, et chants communs interprétés par l’ensemble des choristes.

En première partie, Sing in Paray et les Kids in Paray feront vibrer le public avec un florilège de chansons françaises connues et appréciées de tous Brel, Balavoine, Renaud, Johnny Hallyday, Indochine… autant de mélodies populaires revisitées par les voix des choristes.

La seconde partie, proposée par le chœur Vocalise, vous entraînera dans “L’amour en musique”, avec des œuvres allant de la Renaissance à Mozart, Fauré ou Brahms, dans un univers tout en finesse et en harmonie.

La soirée se conclura par des chants communs réunissant les deux ensembles dans un même élan musical, pour un moment chaleureux et fédérateur.

Sous la direction d’Anthony Mondon, ce concert s’adresse à tous les publics amateurs de chant choral, amoureux de musique ou simples curieux désireux de partager une belle soirée en famille ou entre amis. .

Salle des Fêtes Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 49 40 80 singinparay@gmail.com

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English : Arconc’Air

L’événement Arconc’Air Saint-Yan a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)