ARCTIC MONKEYS TRIBUTE – LIVE CONCERT – LE BATEAU PHARE Paris

ARCTIC MONKEYS TRIBUTE – LIVE CONCERT Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : ARCTIC MONKEYS TRIBUTE – LIVE CONCERTLe jeudi 20 novembre, embarque à bord du Bateau Phare pour une nuit électrique en hommage au groupe mythique ARCTIC MONKEYS.Un tribute live incandescent signé Nodo Waves, entre riffs acérés, groove irrésistible et nostalgie rock made in Sheffield.?? Tu connais encore chaque mot de Do I Wanna Know? ou R U Mine? ??? Tu rêves de revivre l’énergie brute de I Bet You Look Good On The Dancefloor ?Ce soir-là, le rock britannique reprend le contrôle du pont du Bateau Phare.?? AU PROGRAMME :Un concert explosif pour replonger dans les hymnes rock qui ont marqué toute une génération :Arabella, Brianstorm, Snap Out Of It, Fluorescent Adolescent, et bien plus encore.?? Lieu : Le Bateau Phare – 3 Port de la Gare, 75013 Paris?? Date : Jeudi 20 novembre? Ouverture des portes : 20h?? Concert : dès 21h?? Bar & restauration sur place?? Dress code : rock chic, noir & blanc, allure british.Monte à bord et laisse la fièvre indie t’envahir sous les lumières de la Seine.?? #ArcticMonkeysTribute #LiveConcert #BateauPhare #ParisConcert #IndieRock #NodoWaves #AMTribute

LE BATEAU PHARE 3 PORT DE LA GARE, QUAI FRANÇOIS 75013 Paris 75