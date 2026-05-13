ARCTIQUE La Paillette Rennes Samedi 6 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Sept personnes ont embarqué sur un bateau de croisière après avoir reçu une mystérieuse lettre. Ce bateau tout juste après son inauguration percute une plateforme pétrolière.

Sept personnes ont embarqué sur un bateau de croisière après avoir reçu une mystérieuse lettre. Ce bateau tout juste après son inauguration percute une plateforme pétrolière. Remorqué jusqu’au Groenland, les passagers s’y retrouvent de manière clandestine. Un huis clos où se rejouent toutes les tensions politiques qui traversent le Danemark et le Groenland.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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