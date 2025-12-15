Ard Noctem 2026 Ardon
Ard Noctem 2026 Ardon samedi 7 mars 2026.
Ard Noctem 2026
Ardon Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
♂️ ARD NOCTEM Trail nocturne à Ardon
Samedi 7 mars 2026
Ardon
Préparez vos frontales et vos baskets ! ARD NOCTEM, le trail nocturne organisé par ARD Trail, revient pour une expérience sportive unique au cœur de la forêt solognote.
♂️ ARD NOCTEM Trail nocturne à Ardon
Samedi 7 mars 2026
Ardon
Préparez vos frontales et vos baskets ! ARD NOCTEM, le trail nocturne organisé par ARD Trail, revient pour une expérience sportive unique au cœur de la forêt solognote.
Parcours de 10 km
À la nuit tombée, les coureurs s’élanceront sur des sentiers forestiers baignés par la lumière de la lune et des lampes frontales, dans une ambiance à la fois mystérieuse, conviviale et sportive. Une véritable immersion nocturne, où nature, effort et sensations fortes se rencontrent.
Que vous soyez coureur aguerri ou simplement curieux de vivre une aventure originale, ARD NOCTEM promet un moment inoubliable, à partager entre amis ou en club. 10 .
Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
???? ARD NOCTEM ? Ardon night trail
? Saturday, March 7, 2026
? Ardon
Get your headlamps and sneakers ready! ARD NOCTEM, the night-time trail organized by ARD Trail, returns for a unique sporting experience in the heart of the Sologne forest.
L’événement Ard Noctem 2026 Ardon a été mis à jour le 2025-12-15 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN