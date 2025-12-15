Ard Noctem 2026 Ardon

Ard Noctem 2026

‍♂️ ARD NOCTEM Trail nocturne à Ardon

Samedi 7 mars 2026

Ardon

Préparez vos frontales et vos baskets ! ARD NOCTEM, le trail nocturne organisé par ARD Trail, revient pour une expérience sportive unique au cœur de la forêt solognote.

Préparez vos frontales et vos baskets ! ARD NOCTEM, le trail nocturne organisé par ARD Trail, revient pour une expérience sportive unique au cœur de la forêt solognote.

Parcours de 10 km

À la nuit tombée, les coureurs s’élanceront sur des sentiers forestiers baignés par la lumière de la lune et des lampes frontales, dans une ambiance à la fois mystérieuse, conviviale et sportive. Une véritable immersion nocturne, où nature, effort et sensations fortes se rencontrent.

Que vous soyez coureur aguerri ou simplement curieux de vivre une aventure originale, ARD NOCTEM promet un moment inoubliable, à partager entre amis ou en club. 10 .

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire

English :

???? ARD NOCTEM ? Ardon night trail

? Saturday, March 7, 2026

? Ardon

Get your headlamps and sneakers ready! ARD NOCTEM, the night-time trail organized by ARD Trail, returns for a unique sporting experience in the heart of the Sologne forest.

