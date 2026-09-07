AGENDA · Saint-Vallier
Ardèche – Ciné Débat Ciné Galaure Saint-Vallier
mardi 6 octobre 2026 · Ciné Galaure · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Ardèche – Ciné Débat
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Un film sur l’Ardèche ! Qu’est-ce qu’on peut vouloir de plus ?
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Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
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English :
A movie about the Ardèche! What more could you ask for?
L’événement Ardèche – Ciné Débat Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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