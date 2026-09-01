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Ardelaine ouvre les portes de son atelier – Journées européennes du Patrimoine Atelier de couture Ardelaine Valence

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de couture Ardelaine · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier de couture Ardelaine
Adresse
89 rue Roberval
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Ardelaine ouvre les portes de son atelier – Journées européennes du Patrimoine

Atelier de couture Ardelaine 89 rue Roberval Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites de l’atelier maille d’Ardelaine et atelier sur le textile !
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Atelier de couture Ardelaine 89 rue Roberval Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 66 63 08  mailles@ardelaine.fr

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English :

Tours of Ardelaine’s knitting workshop and a textile workshop!

L’événement Ardelaine ouvre les portes de son atelier – Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme

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