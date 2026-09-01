Ardelaine ouvre les portes de son atelier – Journées européennes du Patrimoine Atelier de couture Ardelaine Valence
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de couture Ardelaine · Valence
Informations pratiques
Valence
Ardelaine ouvre les portes de son atelier – Journées européennes du Patrimoine
Atelier de couture Ardelaine 89 rue Roberval Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites de l’atelier maille d’Ardelaine et atelier sur le textile !
.
Atelier de couture Ardelaine 89 rue Roberval Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 66 63 08 mailles@ardelaine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tours of Ardelaine’s knitting workshop and a textile workshop!
L’événement Ardelaine ouvre les portes de son atelier – Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Journée conviviale au Relais du Bois Valence 16 septembre 2026
- Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence 16 septembre 2026
- Match de handball VDHB vs Ivry allée Auguste Jamet Valence 17 septembre 2026
- Ciné-débat Vivant parmis les vivants Cinéma Le Navire Valence 17 septembre 2026
- Rallye Architecture Début XXe, Fontaine monumentale, Valence 18 septembre 2026