Ardennes 1944 Les libertés retrouvées Donchery vendredi 12 septembre 2025.
Donchery Ardennes
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
Spécial Pacific M26Bourse MilitariaBal populaire Reconstitution historiqueSpectacle amphibie Restauration sur place(réservation repas 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)
Donchery Donchery 08350 Ardennes Grand Est +33 6 08 30 14 10
English :
Special Pacific M26Militaria marketPopular danceHistorical re-enactmentAmphibious show Catering on site(meal reservations: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)
German :
Special Pacific M26Militaria-BörseVolkstanz Historische RekonstruktionAmphibienshow Verpflegung vor Ort(Essensreservierung: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)
Italiano :
Speciale Pacifico M26Mercato della militariaDanza popolareRievocazione storicaSpettacolo anfibio Catering in loco(prenotazione pasti: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)
Espanol :
Especial Pacífico M26Mercado militarBaile popularRepresentación históricaEspectáculo anfibio Catering in situ(reservas de comidas: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)
L’événement Ardennes 1944 Les libertés retrouvées Donchery a été mis à jour le 2025-08-29 par Ardennes Tourisme