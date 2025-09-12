Ardennes 1944 Les libertés retrouvées Donchery

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Spécial Pacific M26Bourse MilitariaBal populaire Reconstitution historiqueSpectacle amphibie Restauration sur place(réservation repas 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)

Donchery Donchery 08350 Ardennes Grand Est +33 6 08 30 14 10

Special Pacific M26Militaria marketPopular danceHistorical re-enactmentAmphibious show Catering on site(meal reservations: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)

Special Pacific M26Militaria-BörseVolkstanz Historische RekonstruktionAmphibienshow Verpflegung vor Ort(Essensreservierung: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)

Speciale Pacifico M26Mercato della militariaDanza popolareRievocazione storicaSpettacolo anfibio Catering in loco(prenotazione pasti: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)

Especial Pacífico M26Mercado militarBaile popularRepresentación históricaEspectáculo anfibio Catering in situ(reservas de comidas: 06 43 50 27 54 / 06 81 89 11 23)

