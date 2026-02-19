Ardennes Mega Trail sortie Off et Randonnée Les Hautes-Rivières

Ardennes Mega Trail sortie Off et Randonnée

Base de Newet Les Hautes-Rivières Ardennes

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Rejoignez-nous pour notre SORTIE OFF le week-end des 28 & 29 mars 2026 !SAMEDI 28/03/2026 SORTIE TRAIL OFFDépart Base de Newet Les Hautes-RivièresRue du Château d’EauDépart 13h30Deux formats au choix 25 km 900 m D+ (4h max)17 km 700 m D+ (4h max)Inscription sur 25 km ou 17 km, avec constitution de sous-groupes selon les allures.Ravitaillements préparés par l’Athlétic Bélair Club• 1 sur le parcours• 1 à l’arrivéeTesting KIPRUN dès 12h45Inscription obligatoire places limitées(Pointage avant le départ aucun non-inscrit accepté)DIMANCHE 29/03/2026 RANDONNÉEOrganisée par la section Randonnée de l’Athlétic Bélair ClubDépart 9h30 Base de Newet Les Hautes-Rivières13 km environ 350 m D+Ravitaillements offerts• 1 sur le parcours• 1 à l’arrivéeInscription obligatoire places limitées(Pointage avant le départ aucun non-inscrit accepté)Ouverture des inscriptions 16/02/2025 à 12hLien d’inscription https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=3528Venez reconnaître les parcours, partager un moment sportif et convivial, et vous projeter dans l’aventure Ardennes Méga Trail.

Base de Newet Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est

English :

Join us for our OFF TRAIL outing on the weekend of March 28 & 29, 2026! SORTIE TRAIL OFFDeparture Base de Newet ? Les Hautes-RivièresRue du Château d?EauStart time: 1:30pmTwo formats to choose from:25 km ? 900 m D+ (4h max)17 km ? 700 m D+ (4h max)Registration for 25 km or 17 km, with sub-groups formed according to pace.Refreshments prepared by the Athlétic Bélair Club? 1 on the course? 1 at the finishKIPRUN testing from 12:45Compulsory registration? places limited(Check-in before the start? no non-registrants accepted)SUNDAY 29/03/2026 ? RANDONNÉEOrganized by the hiking section of the Athlétic Bélair ClubDeparture: 9:30 am ? Base de Newet ? Les Hautes-Rivières13 km ? approx. 350 m D+Refreshments available? 1 on the course? 1 at the finishRegistration mandatory ? places limited(Check-in before the start ? no non-registrants accepted)Registration opens: 16/02/2025 at 12pmRegistration link: https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=3528Venez reconnoiter the courses, share a sporting and convivial moment, and plan your Ardennes Méga Trail adventure.

