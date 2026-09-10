Ardenn’Rock reprend son souffle Signy-l’Abbaye
samedi 10 octobre 2026 · Signy-l'Abbaye
Informations pratiques
Signy-l’Abbaye
Ardenn’Rock reprend son souffle
Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : 8 – 8 – 0 EUR
Tarif de base – plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Au programme : – Aroma (reprises), – David Vincent (chanson française et libertaire), – Nini Poulain (néo-chanson française). Rendez-vous le 10 octobre à la salle des fêtes de Signy l’Abbaye Ouverture des portes à 18h30 Buvette et restauration sur place
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Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est contact@ardennrock.com
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English :
On the program: – Aroma (covers), – David Vincent (French and libertarian songs), – Nini Poulain (French néo-chanson). See you on October 10 at the Signy l’Abbaye community hall. Doors open at 6:30 p.m. Refreshments and food available on site
L’événement Ardenn’Rock reprend son souffle Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme
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