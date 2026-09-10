Informations pratiques

Signy-l’Abbaye

Ardenn’Rock reprend son souffle

Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 0 EUR

Tarif de base – plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Au programme : – Aroma (reprises), – David Vincent (chanson française et libertaire), – Nini Poulain (néo-chanson française). Rendez-vous le 10 octobre à la salle des fêtes de Signy l’Abbaye Ouverture des portes à 18h30 Buvette et restauration sur place

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Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est contact@ardennrock.com

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English :

On the program: – Aroma (covers), – David Vincent (French and libertarian songs), – Nini Poulain (French néo-chanson). See you on October 10 at the Signy l’Abbaye community hall. Doors open at 6:30 p.m. Refreshments and food available on site

L’événement Ardenn’Rock reprend son souffle Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme