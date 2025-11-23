Ardenn’rock sur son 31 Signy-l’Abbaye
Ardenn’rock sur son 31 Signy-l’Abbaye mercredi 31 décembre 2025.
Ardenn’rock sur son 31
Salle des Fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon du Nouvel An avec Ardenn’RockL’association Ardenn’Rock vous invite à célébrer le Nouvel An en musique, le mercredi 31 décembre 2025, à partir de 19h, à la salle des fêtes de Signy-l’Abbaye (08460).Au programme Apéro musicalConcert du groupe Louise contre-attaque DJ set avec DJ TaupeBilletterie en ligne disponible prochainement.Infos et réservations contact@ardennrock.com06 32 83 51 74
Salle des Fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 6 32 83 51 74 contact@ardennrock.com
English :
New Year’s Eve with Ardenn?RockThe Ardenn?Rock association invites you to celebrate New Year’s Eve with music on Wednesday, December 31, 2025, starting at 7 p.m., at the salle des fêtes in Signy-l’Abbaye (08460).On the program:Apéro musicalConcert by the group Louise contre-attaque DJ set with DJ TaupeOnline ticketing available soon.Info and reservations contact@ardennrock.com06 32 83 51 74
German :
Neujahrsempfang mit Ardenn?RockDer Verein Ardenn?Rock lädt Sie ein, am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ab 19 Uhr im Festsaal von Signy-l?Abbaye (08460) das neue Jahr mit Musik zu feiern.Programm:Musikalischer AperitifKonzert der Gruppe Louise contre-attaque DJ-Set mit DJ TaupeOnline-Tickets sind in Kürze erhältlich.Infos und Reservierungen contact@ardennrock.com06 32 83 51 74
Italiano :
Capodanno con Ardenn?RockL’associazione Ardenn?Rock vi invita a festeggiare il Capodanno in musica, mercoledì 31 dicembre 2025, dalle ore 19, presso la salle des fêtes di Signy-l’Abbaye (08460).In programma:Aperitivo musicaleConcerto del gruppo Louise contre-attaque DJ set con DJ TaupeVendita online dei biglietti disponibile a breve.Info e prenotazioni contact@ardennrock.com06 32 83 51 74
Espanol :
Nochevieja con Ardenn?RockLa asociación Ardenn?Rock le invita a celebrar la Nochevieja con música, el miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 19.00 horas, en la sala de fiestas de Signy-l’Abbaye (08460).En el programa:Aperitivo musicalConcierto del grupo Louise contre-attaque DJ set con DJ TaupeLa venta de entradas en línea estará disponible próximamente.Información y reservas contact@ardennrock.com06 32 83 51 74
