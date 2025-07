Ardenn’Tour Ballay

Ardenn’Tour Ballay jeudi 17 juillet 2025.

Ardenn’Tour

Ballay Ardennes

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

L’Ardenn’Tour vise à encourager la pratique sportive, à renforcer le lien entre les générations, à valoriser des disciplines sportives parfois méconnues, et à dynamiser les villages grâce à des animations conviviales et festives.Au programme escrime, tennis, tir à l’arc, basket, body-karaté, handball, gymnastique, rugby, puissance 4 géant, activités handisport, boxe éducative Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs, titulaires d’un brevet d’état ou équivalent Gratuit

Ballay 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 59 61 44

English :

The Ardenn?Tour aims to encourage the practice of sports, strengthen links between generations, promote sometimes little-known sporting disciplines, and energize villages through friendly, festive events.on the program: fencing, tennis, archery, basketball, body-karate, handball, gymnastics, rugby, giant power 4, handisport activities, educational boxing Activities are supervised by sports educators holding a brevet d’état or equivalent

German :

Die Ardenn?Tour zielt darauf ab, die sportliche Betätigung zu fördern, die Verbindung zwischen den Generationen zu stärken, manchmal unbekannte Sportarten aufzuwerten und die Dörfer durch gesellige und festliche Veranstaltungen zu beleben.Auf dem Programm stehen: Fechten, Tennis, Bogenschießen, Basketball, Body-Karate, Handball, Gymnastik, Rugby, Riesenpower 4, Behindertensport-Aktivitäten, Lehrboxen Die Aktivitäten werden von Sportpädagogen mit einem staatlichen oder gleichwertigen Ausweis betreut Kostenlos

Italiano :

L’Ardenn?Tour mira a incoraggiare le attività sportive, a rafforzare i legami tra le generazioni, a promuovere sport a volte poco conosciuti e ad animare i villaggi con eventi amichevoli e festosi. In programma: scherma, tennis, tiro con l’arco, pallacanestro, body-karate, pallamano, ginnastica, rugby, power 4 gigante, attività sportive per disabili, boxe educativa. Le attività sono seguite da istruttori sportivi in possesso di un certificato statale o equivalente

Espanol :

El Ardenn?Tour pretende fomentar las actividades deportivas, reforzar los vínculos entre generaciones, promover disciplinas deportivas a veces poco conocidas y dinamizar los pueblos con actos festivos y amistosos. En el programa: esgrima, tenis, tiro con arco, baloncesto, body-karate, balonmano, gimnasia, rugby, power 4 gigante, actividades deportivas para discapacitados, boxeo educativo… Las actividades están supervisadas por monitores deportivos en posesión de un certificado estatal o equivalente

L’événement Ardenn’Tour Ballay a été mis à jour le 2025-07-02 par Ardennes Tourisme