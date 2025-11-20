Ardiden Kids Parade Secteur Aulian (front de neige) Luz-Saint-Sauveur

Ardiden Kids Parade

Secteur Aulian (front de neige) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-12 17:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Descends la dernière piste de la journée à la lueur d’un lampion !

Après un délicieux goûter avec vue sur les sommets, tu seras réparti dans un groupe selon ton niveau et invité à prendre la direction des pistes pour l’ultime descente avec ton moniteur de l’ESF.

> 3€/enfant (lampion et goûter fournis).

> Réservé aux enfants de moins de 15 ans (pas d’âge minimum requis).

> Matériel et forfait de ski obligatoires.

> Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

> Réservations obligatoires au bureau de l’ESF de Luz Ardiden, par téléphone au 05 62 92 86 99 ou par email à contact@esf-luzardiden.fr. .

Secteur Aulian (front de neige) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 99 contact@esf-luzardiden.fr

English :

Descend the last track of the day by the light of a lantern!

After a delicious snack with a view of the peaks, you’ll be assigned to a group according to your level and invited to head down the slopes for the final descent with your ESF instructor.

