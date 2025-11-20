Ardiden Kids Parade Secteur Aulian (front de neige) Luz-Saint-Sauveur

Ardiden Kids Parade

Secteur Aulian (front de neige) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-19 17:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Descends la dernière piste de la journée à la lueur d’un lampion !

Après un délicieux goûter avec vue sur les sommets, tu seras réparti dans un groupe selon ton niveau et invité à prendre la direction des pistes pour l’ultime descente avec ton moniteur de l’ESF.

> 3€/enfant (lampion et goûter fournis).

> Réservé aux enfants de moins de 15 ans (pas d’âge minimum requis).

> Matériel et forfait de ski obligatoires.

> Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

> Réservations obligatoires au bureau de l’ESF de Luz Ardiden, par téléphone au 05 62 92 86 99 ou par email à contact@esf-luzardiden.fr. .

Secteur Aulian (front de neige) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 99 contact@esf-luzardiden.fr

English :

Descend the last track of the day by the light of a lantern!

After a delicious snack with a view of the peaks, you’ll be assigned to a group according to your level and invited to head down the slopes for the final descent with your ESF instructor.

German :

Fahre die letzte Piste des Tages im Schein einer Laterne hinunter!

Nach einem leckeren Snack mit Blick auf die Gipfel wirst du je nach deinem Niveau in eine Gruppe eingeteilt und eingeladen, mit deinem ESF-Lehrer die Pisten für die letzte Abfahrt zu befahren.

Italiano :

Percorrete l’ultima pista della giornata alla luce di una lanterna!

Dopo un delizioso spuntino con vista sulle cime, sarete divisi in un gruppo in base al vostro livello e invitati a scendere le piste per la discesa finale con il vostro istruttore ESF.

Espanol :

Desciende el último tramo del día a la luz de una linterna

Después de un delicioso tentempié con vistas a las cumbres, te dividirán en un grupo según tu nivel y te invitarán a dirigirte a las pistas para el descenso final con tu instructor de FSE.

