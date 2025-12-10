Ardi’live La Belle Lurette Saint-Macaire

Ardi’live

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire Gironde

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-12

2025-12-11

Première sortie des musiciens de la saison !

Ateliers d’élèves, groupes d’ensemble, énergie collective…

PROGRAMMATION

Jeudi 11 décembre

Ateliers d’élèves • Teen’Blast • Rast’Ardilla • Opéra Rock • Mic Mac’Ardi • Marchin’ArdiBand • Ardi’Frenchy • Jazz’Ardilla • Ardi’Meufs

Vendredi 12 décembre

Hardi’Bal • Funk’Ardillik • Ardi’Rock • Ardillatino • V.H.F. • Ardi’Pop • Blues Driver • Missing One • Jaw Breakers .

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 24 00 assoardilla@gmail.com

