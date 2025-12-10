Ardi’live La Belle Lurette Saint-Macaire

Ardi'live

Ardi’live La Belle Lurette Saint-Macaire jeudi 11 décembre 2025.

Ardi’live

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-11

Première sortie des musiciens de la saison !
Ateliers d’élèves, groupes d’ensemble, énergie collective…

PROGRAMMATION
Jeudi 11 décembre
Ateliers d’élèves • Teen’Blast • Rast’Ardilla • Opéra Rock • Mic Mac’Ardi • Marchin’ArdiBand • Ardi’Frenchy • Jazz’Ardilla • Ardi’Meufs

Vendredi 12 décembre
Hardi’Bal • Funk’Ardillik • Ardi’Rock • Ardillatino • V.H.F. • Ardi’Pop • Blues Driver • Missing One • Jaw Breakers   .

La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 24 00  assoardilla@gmail.com

English : Ardi’live

L’événement Ardi’live Saint-Macaire a été mis à jour le 2025-12-04 par La Gironde du Sud