Ardi’live La Belle Lurette Saint-Macaire
Ardi’live La Belle Lurette Saint-Macaire jeudi 11 décembre 2025.
Ardi’live
La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-11
Première sortie des musiciens de la saison !
Ateliers d’élèves, groupes d’ensemble, énergie collective…
PROGRAMMATION
Jeudi 11 décembre
Ateliers d’élèves • Teen’Blast • Rast’Ardilla • Opéra Rock • Mic Mac’Ardi • Marchin’ArdiBand • Ardi’Frenchy • Jazz’Ardilla • Ardi’Meufs
Vendredi 12 décembre
Hardi’Bal • Funk’Ardillik • Ardi’Rock • Ardillatino • V.H.F. • Ardi’Pop • Blues Driver • Missing One • Jaw Breakers .
La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 24 00 assoardilla@gmail.com
English : Ardi’live
L’événement Ardi’live Saint-Macaire a été mis à jour le 2025-12-04 par La Gironde du Sud