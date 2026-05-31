, Área de Museus de Taubaté, Taubaté

Dimanche 5 juillet, 09h00 Área de Museus de Taubaté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Área de Museus de Taubaté Av.Tomé Portes Del Rei, 925 Taubaté 12070-350 2o Subdistrito São Paulo [{« type »: « email », « value »: « arquivohistoricotaubate@gmail.com »}]