Aréa Jeune Ballet de Genève 22èmes Rencontres Chorégraphiques Maine Saosnois Espace Saugonna Mamers

Aréa Jeune Ballet de Genève 22èmes Rencontres Chorégraphiques Maine Saosnois

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Une belle soirée de danse en perspective !

Parce que l’on ne s’en lasse pas, l’Area Jeune Ballet, déjà invité des Rencontres Chorégraphiques Maine Saosnois en 2024 et 2025, revient en 2026 avec un nouveau répertoire !

Créé en 2015, l’AJB est une compagnie junior issue du programme de Formation Supérieure du Danseur de Dance Area à Genève. Elle est composée d’une vingtaine de talentueux danseurs internationaux, âgés de 18 à 22 ans, sélectionnés sur audition. Durant leur formation, ces jeunes artistes sont amenés à travailler avec des chorégraphes influents et aux styles variés. Grâce à son large répertoire, l’Area Jeune Ballet est régulièrement l’invité de festivals, manifestations culturelles ou événements privés en Suisse et à l’étranger.

Dans le cadre des 22èmes Rencontres Chorégraphiques Maine Saosnois, les jeunes danseurs interprèteront de nouvelles chorégraphies contemporaines.

Le programme sera composé des pièces suivantes Edouard Hue Into Outside d’Edouard Hue, Une nouvelle création d’Alba Castillon et de Kiss and fly de Gil Harush.

Vendredi 6 février 2026 à 20h30

Durée 1h15

Billetterie à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 50, place Carnot 72600 MAMERS 02 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com .

We look forward to a great evening of dancing!

Ein schöner Tanzabend in Aussicht!

Vi aspettiamo per una grande serata di ballo!

Esperamos disfrutar de una gran noche de baile

L’événement Aréa Jeune Ballet de Genève 22èmes Rencontres Chorégraphiques Maine Saosnois Mamers a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Maine Saosnois