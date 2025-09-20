Arelaune-en-Seine (JEP) Arelaune-en-Seine
1171 Grande Rue Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20
20 & 21 septembre 2025
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez découvrir les trésors de notre commune lors de visites guidées en minibus !
Départ depuis l’église à 10h30 et 14h30
Gratuit Ouvert à tous !
Infos Mairie d’Arelaune en Seine 02.35.37.12.04 .
1171 Grande Rue Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04
