Arelaune-en-Seine (JEP) Arelaune-en-Seine

Arelaune-en-Seine (JEP)

1171 Grande Rue Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Samedi 2025-09-20 10:00:00
2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

20 & 21 septembre 2025
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez découvrir les trésors de notre commune lors de visites guidées en minibus !
Départ depuis l’église à 10h30 et 14h30
Gratuit Ouvert à tous !
Infos Mairie d’Arelaune en Seine 02.35.37.12.04   .

1171 Grande Rue Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04 

