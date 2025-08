Arelier d’écriture à l’Ecole du Grand Meaulnes Épineuil-le-Fleuriel

Atelier d'écriture à l'Ecole du Grand Meaulnes Épineuil-le-Fleuriel jeudi 21 août 2025.

Arelier d’écriture à l’Ecole du Grand Meaulnes

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Début : Jeudi 2025-08-21

2025-08-21

Laissez-vous inspirer par les lieux d’enfance d’Alain-Fournier pour écrire vos propres histoires…

Atelier d’écriture animé par Ghislaine Antoine, autrice aux Éditions La Bouinotte.

Un moment de partage et de création, entre littérature, mémoire et imagination.

Sur réservation. 10€.

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 70 02 77

English :

Let Alain-Fournier?s childhood places inspire you to write your own stories?

German :

Lassen Sie sich von Alain-Fourniers Kindheit inspirieren, um Ihre eigenen Geschichten zu schreiben?

Italiano :

Lasciate che i luoghi dell’infanzia di Alain-Fournier vi ispirino a scrivere le vostre storie?

Espanol :

Deje que los lugares de la infancia de Alain-Fournier le inspiren para escribir sus propias historias?

