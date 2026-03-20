Arelier vannerie jeune public Arraina bizi! bizia!! Poisson frais ! CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Arelier vannerie jeune public Arraina bizi! bizia!! Poisson frais !

CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Arraina bizi! bizia!! Poisson frais ! crie une jeune femme avec un panier sur la tête.

Mais qui est cette femme ? On dit que c’est une Kaskarot, une marchande de poisson. Et son panier ? Elle l’a fait elle-même pour transporter sa précieuse marchandise.

Toi aussi tu veux en faire un ? Alors viens t’initier à la vannerie et deviens une véritable Kaskarot !

À partir de 7 ans. Sur inscription. Nombre de places limité Durée 2h00 .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Arelier vannerie jeune public Arraina bizi! bizia!! Poisson frais !

L’événement Arelier vannerie jeune public Arraina bizi! bizia!! Poisson frais ! Ciboure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque