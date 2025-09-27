AREMIP CINÉ/DÉBAT LES VEILLEURS DE TOURBIÈRES Boulogne-sur-Gesse

AREMIP CINÉ/DÉBAT LES VEILLEURS DE TOURBIÈRES Boulogne-sur-Gesse samedi 27 septembre 2025.

AREMIP CINÉ/DÉBAT LES VEILLEURS DE TOURBIÈRES

CINÉ LUMIÈRE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Longue vie à l’AREMIP !

Le cinéma de Boulogne-sur-Gesse vous propose la projection du film « Les Veilleurs de tourbières », consacré à l’évolution des zones humides sur le plateau de Lannemezan. La séance sera suivie d’un débat animé par l’AREMIP, pour approfondir le sujet et échanger autour de la préservation de ces milieux uniques.

Sur inscription. .

CINÉ LUMIÈRE Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie aremip2@gmail.com

