ARENA SHOW DU MHB Pérols

ARENA SHOW DU MHB Pérols mardi 14 octobre 2025.

ARENA SHOW DU MHB

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14 2025-10-18

Les 14 et 18 octobre, le Montpellier Handball transforme la Sud de France Arena en scène XXL où se mêlent émotions sportives et festives. Deux affiches de prestige et un showcase exclusif de Kendji Girac rythmeront cette semaine exceptionnelle.

Les 14 et 18 octobre, le Montpellier Handball transforme la Sud de France Arena en scène XXL où se mêlent émotions sportives et festives. Deux affiches de prestige et un showcase exclusif de Kendji Girac rythmeront cette semaine exceptionnelle.

Mardi 14 octobre 18h45 MHB vs THW Kiel, géant européen du handball, suivi à 20h d’un showcase inédit de Kendji Girac (45 min), réservé aux spectateurs du match.

Samedi 18 octobre 20h MHB vs HBC Nantes, duel au sommet de la LiquiMoly Starligue, décisif pour la course au titre.

Avec l’Arena Show, le MHB propose bien plus qu’un simple match une expérience unique à partager en famille ou entre amis.

Billets disponibles à l’unité ou en pack à partir de 50 €. .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

On October 14 and 18, Montpellier Handball transforms the Sud de France Arena into an XXL stage where sporting and festive emotions come together. Two prestigious billboards and an exclusive Kendji Girac showcase will punctuate this exceptional week.

German :

Am 14. und 18. Oktober verwandelt Montpellier Handball die Sud de France Arena in eine XXL-Bühne, auf der sich sportliche und festliche Emotionen vermischen. Zwei prestigeträchtige Plakate und ein exklusiver Showcase von Kendji Girac werden den Rhythmus dieser außergewöhnlichen Woche bestimmen.

Italiano :

Il 14 e il 18 ottobre, la Pallamano Montpellier trasformerà l’Arena Sud de France in un palcoscenico XXL dove si fonderanno emozioni sportive e di festa. Due formazioni prestigiose e uno showcase esclusivo di Kendji Girac daranno il ritmo a questa settimana eccezionale.

Espanol :

Los días 14 y 18 de octubre, el Montpellier Handball transformará el Sud de France Arena en un escenario XXL en el que se darán cita las emociones deportivas y festivas. Dos prestigiosas alineaciones y un espectáculo exclusivo de Kendji Girac marcarán el ritmo de esta semana excepcional.

L’événement ARENA SHOW DU MHB Pérols a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT MONTPELLIER