Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 15 novembre 2025.

Vous avez aimé, détesté un livre ? Vous êtes à la recherche de suggestions ?

L’Arène des lettres est le lieu idéal pour partager ses lectures et étancher sa soif de découvertes ; il y en a pour tous les goûts !

Salle du 2e étage

Moment de partage avec vos bibliothécaires

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T11:00:00+02:00_2025-11-15T12:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun