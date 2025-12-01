Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 13 décembre 2025.

Vous avez aimé, détesté un livre ? Vous êtes à la recherche de suggestions ?

L’Arène des lettres est le lieu idéal pour partager ses lectures et étancher sa soif de découvertes ; il y en a pour tous les goûts !

Thématique du jour : le polar

Salle du 2e étage

Moment de partage avec vos bibliothécaires
Le samedi 13 décembre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit Public adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun