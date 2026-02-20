Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 14 mars 2026.
Vous avez aimé, détesté un livre ? Vous êtes à la recherche de suggestions ?
L’Arène des lettres est le lieu idéal pour partager ses lectures et étancher sa soif de découvertes ; il y en a pour tous les goûts !
Salle du 2e étage
Moment de partage avec vos bibliothécaires
Le samedi 14 mars 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire