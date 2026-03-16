Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Vous avez aimé, détesté un livre ? Vous êtes à la recherche de suggestions ?

L’Arène des lettres est le lieu idéal pour partager ses lectures et étancher sa soif de découvertes ; il y en a pour tous les goûts !

Thématique du jour : le Moyan-Age

Salle du 2e étage

Moment de partage avec vos bibliothécaires

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire

