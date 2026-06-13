Arènes en fête spectacle de vachettes Saint-Jean-Pied-de-Port
Arènes en fête spectacle de vachettes Saint-Jean-Pied-de-Port lundi 27 juillet 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Arènes en fête spectacle de vachettes
Arènes du Jaï Alaï Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:15:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Spectacle de vachettes jeux, sauteurs, écarteurs… .
Arènes du Jaï Alaï Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
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English : Arènes en fête spectacle de vachettes
L’événement Arènes en fête spectacle de vachettes Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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