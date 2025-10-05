ARES 36 Paris – MMA – ADIDAS ARENA Paris

ARES 36 Paris – MMA – ADIDAS ARENA Paris samedi 13 décembre 2025.

ARES 36 Paris – MMA Début : 2025-12-13 à 19:30. Tarif : – euros.

ARES 36ADIDAS ARENA – PARIS ARES FC est de retour à Paris ! Le samedi 13 décembre, rendez-vous à l’adidas arena pour une nouvelle soirée 100% MMA avec ARES 36. Des combats explosifs, des talents en pleine ascension et une ambiance électrique : préparez-vous à vivre l’intensité du MMA de près. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour tous les fans de combat !Réservez vos places dès maintenant

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75