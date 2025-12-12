ARES 38 à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris

Le vendredi 30 janvier, l’Adidas Arena vibrera au rythme d’une soirée qui s’annonce explosive. Des combats intenses, une ambiance unique et toute l’énergie MMA… Paris ouvre le bal. Réservez dès maintenant vos billets !

Evénement principal : le combat entre le Français Magomed-Giri Umarkhadzhiev (7-0-0) et le Tadjik Dorobshokh Nabotov.

ARES revient à Paris pour son premier event de l’année 2026 dans la capitale !

Le vendredi 30 janvier 2026

Adidas Arena 56 Boulervard Ney 75018 Paris