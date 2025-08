Aretha Franklin tribute Mutzig

Aretha Franklin tribute Mutzig samedi 21 février 2026.

Aretha Franklin tribute

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Dôme de Mutzig accueillera un hommage grandiose à l'une des plus grandes voix de tous les temps Aretha Franklin.

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle et vibrante d’émotion à Mutzig !

Le samedi 21 février 2026, le Dôme de Mutzig accueillera un hommage grandiose à l’une des plus grandes voix de tous les temps Aretha Franklin.

Plongez au cœur de l’univers de la Reine de la Soul avec le spectacle envoûtant de Kristel Adams & The Authentic. Cette interprète charismatique, accompagnée de musiciens hors pair, ressuscite avec brio l’esprit, la puissance et la grâce d’Aretha Franklin. Attendez-vous à revivre ses plus grands succès, de « Respect » à « Natural Woman », en passant par « Think », interprétés avec une authenticité et une énergie qui vous transporteront.

Ce concert est bien plus qu’un simple hommage c’est une célébration du talent, de la passion et de l’héritage musical intemporel d’Aretha Franklin. Kristel Adams et son groupe vous promettent une performance saisissante, où chaque note résonnera avec la force et l’âme de l’originale.

Ne manquez pas cette occasion unique de vibrer au rythme des classiques de la Soul et de Gospel, lors d’une soirée mémorable au Dôme de Mutzig. Une expérience musicale riche en émotion vous attend !



16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Get ready for an exceptional, emotionally-charged evening in Mutzig! The Dôme de Mutzig will host a grandiose tribute to one of the greatest voices of all time: Aretha Franklin.

German :

Bereiten Sie sich auf einen außergewöhnlichen und emotional vibrierenden Abend in Mutzig vor! Im Dôme de Mutzig wird eine grandiose Hommage an eine der größten Stimmen aller Zeiten stattfinden: Aretha Franklin.

Italiano :

Preparatevi a una serata eccezionale e ricca di emozioni a Mutzig! Il Dôme de Mutzig ospiterà un grandioso tributo a una delle più grandi voci di tutti i tempi: Aretha Franklin.

Espanol :

¡Prepárese para una velada excepcional y cargada de emoción en Mutzig! El Dôme de Mutzig acogerá un grandioso homenaje a una de las voces más grandes de todos los tiempos: Aretha Franklin.

