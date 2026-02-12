ARGALOUVE ET BLINTAGE TETE DE CHOU Rennes
ARGALOUVE ET BLINTAGE TETE DE CHOU Rennes Samedi 21 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine
Argalouve fait avec fracas un rap intime et politico-festif avec une bonne dose de second degré.
Blintage fait de la techno opéra ésotérique et pragmatique où l’on rit, pleure, danse et se libère dans le même souffle.
[Instagram](https://www.instagram.com/argalouve/?hl=fr)
[Youtube](https://youtu.be/AyYibpUvK2g)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T21:30:00.000+01:00
TETE DE CHOU 15 rue Kléber, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bonjour@tetedechoucafe.fr 09 53 88 72 02