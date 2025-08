Argalouve et Nua en concert au Wattignies ! Wattignies (Le) Nantes

Argalouve et Nua en concert au Wattignies ! Wattignies (Le) Nantes jeudi 4 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-04 20:00 – 22:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Argalouve balance avec fracas un rap intime et politico-festif avec une bonne dose de second degré. La mission qu’elle s’est donnée : apporter du fun, de l’humour, parler d’intime tout en faisant passer ses messages politiques.Ses inspirations musicales vont au-delà du rap : chansons françaises, rock, punk, pop, elle a une attirance pour les textes en français ainsi que le mélange des genres.En une heure de concert, on passe du rire aux larmes mais surtout on cogite et on ressent des émotions !En osmose avec son public, Argalouve met tout le monde d’accord. Nua, rappeuse nantaise, aux influences néo-soul.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83