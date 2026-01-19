Argelès-Gazost joue aux Playmobil 5ème édition Gymnase Argelès-Gazost

Argelès-Gazost joue aux Playmobil 5ème édition

Gymnase ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

27 février 2026, 10:00

1er mars 2026, 18:00

2026-02-27

Exposition Vente Animations autour des Playmobil. Par Crazy Toys.

1200 m2 d’exposition.

Entrée 3 euros.

Gratuit pour les -10 ans.

Gymnase ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

English :

Exhibition Sales Playmobil activities. By Crazy Toys.

1200 m2 of exhibition space.

Admission 3 euros.

Free for children under 10.

