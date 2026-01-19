Argelès-Gazost joue aux Playmobil 5ème édition Gymnase Argelès-Gazost
Argelès-Gazost joue aux Playmobil 5ème édition Gymnase Argelès-Gazost vendredi 27 février 2026.
Argelès-Gazost joue aux Playmobil 5ème édition
Gymnase ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Exposition Vente Animations autour des Playmobil. Par Crazy Toys.
1200 m2 d’exposition.
Entrée 3 euros.
Gratuit pour les -10 ans.
.
Gymnase ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66
English :
Exhibition Sales Playmobil activities. By Crazy Toys.
1200 m2 of exhibition space.
Admission 3 euros.
Free for children under 10.
L’événement Argelès-Gazost joue aux Playmobil 5ème édition Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65