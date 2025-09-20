Argenbourg – Jeu de rôle Médiatheque Frida Kahlo Schiltigheim

une limite de 8 participants par atelier

Strasbourg, vous avez dit Strasbourg ? Eh bien, pas tout à fait… Venez découvrir Argenbourg, cette ville à la fois étrange et familière…

Après une courte introduction de l’univers, venez profiter d’une après-midi jeux de rôle avec la Sauce aux Jeux. Lancers de dés et boules de feu sont au programme.

Médiatheque Frida Kahlo 7 place de l’église, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 52 39 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/accueil-portal.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques.strasbourg.eu/accueil-portal.aspx »}] La médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg.

Elle propose un service de proximité à l’échelle du bassin de vie Nord, intégrant les évolutions culturelles récentes : collections réduites, accès au numérique, insertion sociale, dialogue et jeu.

Le bâtiment comprend 2 500 m² d’espaces intérieurs et une terrasse végétalisée de 450 m².

Répartis sur trois niveaux, les espaces incluent une grande salle modulable, indépendante.

Au rez-de-chaussée, les espaces cinéma et jeux vidéo sont ouverts à tous, avec du matériel de haute technologie.

Un espace de jeu est également proposé sur place.

Côté jeunesse, un double espace réunit collections, auditorium, numérique, mobilier adapté et cabane pour les tout-petits, dans un projet à visée environnementale.

