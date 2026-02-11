Argentomagus en résonance

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Balade sonore immersive proposée sur les ruines du théâtre gallo-romain d’Argentomagus.

Des personnages antiques de la région redonneront vie aux vestiges par le son, à travers une fiction reconstituant l’acoustique du théâtre 2000 ans plus tôt… Leur intrigue sera

ponctuée par les précisions historiques et les souvenirs de Françoise Dumasy, directrice de la

campagne de fouilles archéologiques. Equipé d’un casque audio géolocalisé, plongez

15 minutes dans la Gaule antique, en plein cœur de la préparation d’un grand évènement…

Projet porté par Agathe Kowalskide l’École nationale supérieure Louis-Lumière. .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

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English :

Immersive sound tour of the ruins of the Gallo-Roman theater at Argentomagus.

L’événement Argentomagus en résonance Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse