Argentré-du-Plessis fait son cinéma Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis fait son cinéma Argentré-du-Plessis samedi 4 juillet 2026.
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis fait son cinéma
6 Rue Ambroise Paré Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Samedi 4 juillet 2026, de 10h à 20h entrée libre
Fabriquez votre film le temps d’une journée !
Zone 1 le cinéma
Portes ouvertes
Vente d’affiches
Séance 35 mm
Doublage/bruitage
Zone 2 La médiathèque
Atelier stop-motion
10h-13h
Zone 3 Le jardin du Hill
Ateliers tournage
Buvette restauration
Blind test
Remise des prix
Buvette et restauration sur place. .
6 Rue Ambroise Paré Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 71 29
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L’événement Argentré-du-Plessis fait son cinéma Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VITRE