Argentré-du-Plessis

Argentré-du-Plessis fait son cinéma

6 Rue Ambroise Paré Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 juillet 2026, de 10h à 20h entrée libre

Fabriquez votre film le temps d’une journée !

Zone 1 le cinéma

Portes ouvertes

Vente d’affiches

Séance 35 mm

Doublage/bruitage

Zone 2 La médiathèque

Atelier stop-motion

10h-13h

Zone 3 Le jardin du Hill

Ateliers tournage

Buvette restauration

Blind test

Remise des prix

Buvette et restauration sur place. .

6 Rue Ambroise Paré Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 71 29

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English :

L’événement Argentré-du-Plessis fait son cinéma Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VITRE