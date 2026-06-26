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Argentré-du-Plessis fait son cinéma Argentré-du-Plessis

Argentré-du-Plessis fait son cinéma Argentré-du-Plessis samedi 4 juillet 2026.

Adresse
6 Rue Ambroise Paré
Ville
35370 Argentré-du-Plessis
Département
Ille-et-Vilaine
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Argentré-du-Plessis

Argentré-du-Plessis fait son cinéma

6 Rue Ambroise Paré Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Samedi 4 juillet 2026, de 10h à 20h entrée libre
Fabriquez votre film le temps d’une journée !

Zone 1 le cinéma
Portes ouvertes
Vente d’affiches
Séance 35 mm
Doublage/bruitage

Zone 2 La médiathèque
Atelier stop-motion
10h-13h

Zone 3 Le jardin du Hill
Ateliers tournage
Buvette restauration
Blind test
Remise des prix

Buvette et restauration sur place.   .

6 Rue Ambroise Paré Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 71 29 

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English :

L’événement Argentré-du-Plessis fait son cinéma Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VITRE