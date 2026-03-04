Argile, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Argile Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen

Argile, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen samedi 21 mars 2026.

Argile Samedi 21 mars, 11h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00

Un atelier de manipulation pour les enfants.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/argile »}]
Un atelier de manipulation pour les enfants.

© senivpetro de Freepik