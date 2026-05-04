Argile et plantes sauvages Fouleix
Argile et plantes sauvages Fouleix samedi 13 juin 2026.
Fouleix
Argile et plantes sauvages
Bohème des Champs Fouleix Dordogne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Argile et plantes sauvages
Le 13 juin de 14h à 17h30.
Sur réservation 55€ tout compris au 07 67 63 64 57 ou laeti.gir@gmail.com
Balade avec Laetitia, découverte des plantes sauvages.
Retour à l’atelier avec Bénédicte, création d’argile à partir de notre cueillette, objet déco et planche botanique.
Argile et plantes sauvages
Le 13 juin de 14h à 17h30.
Sur réservation 55€ tout compris.
Au programme
– Balade avec Laetitia, découverte des plantes sauvages.
– Retour à l’atelier avec Bénédicte, création d’argile à partir de notre cueillette, objet déco et planche botanique uniques et inspirées de la nature.
Instant gustatif fleuri.
Infos & réservation 07 67 63 64 57 ou laeti.gir@gmail.com .
Bohème des Champs Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 63 64 57 laeti.gir@gmail.com
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English : Argile et plantes sauvages
Clay and wild plants
June 13, 2pm to 5:30pm.
Bookings 55? all-inclusive on 07 67 63 64 57 or laeti.gir@gmail.com
Walk with Laetitia, discovering wild plants.
Return to the workshop with Bénédicte, to create clay from our harvest, decorative objects and a botanical board.
L’événement Argile et plantes sauvages Fouleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux