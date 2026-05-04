Fouleix

Argile et plantes sauvages

Bohème des Champs Fouleix Dordogne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Argile et plantes sauvages

Le 13 juin de 14h à 17h30.

Sur réservation 55€ tout compris au 07 67 63 64 57 ou laeti.gir@gmail.com

Balade avec Laetitia, découverte des plantes sauvages.

Retour à l’atelier avec Bénédicte, création d’argile à partir de notre cueillette, objet déco et planche botanique.

Argile et plantes sauvages

Le 13 juin de 14h à 17h30.

Sur réservation 55€ tout compris.

Au programme

– Balade avec Laetitia, découverte des plantes sauvages.

– Retour à l’atelier avec Bénédicte, création d’argile à partir de notre cueillette, objet déco et planche botanique uniques et inspirées de la nature.

Instant gustatif fleuri.

Infos & réservation 07 67 63 64 57 ou laeti.gir@gmail.com .

Bohème des Champs Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 63 64 57 laeti.gir@gmail.com

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English : Argile et plantes sauvages

Clay and wild plants

June 13, 2pm to 5:30pm.

Bookings 55? all-inclusive on 07 67 63 64 57 or laeti.gir@gmail.com

Walk with Laetitia, discovering wild plants.

Return to the workshop with Bénédicte, to create clay from our harvest, decorative objects and a botanical board.

L’événement Argile et plantes sauvages Fouleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux