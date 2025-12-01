Argouges Bouge fête Noël Argouges Saint-James

Argouges Bouge fête Noël

Argouges 37 route de la Guerge Saint-James Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Le Père-Noël a rendez-vous avec vous. Il sera accompagné de jongleurs (association de jonglage), de conteurs (Félix Montade), de chanteurs (chorale de Saint-James).

Des petits présents pour les enfants seront distribués.

Vin chaud, châtaignes grillées, bière de Noël au rendez-vous… et bien d’autres surprises. .

Argouges 37 route de la Guerge Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 49 63 14 argougesepicerie@gmail.com

English : Argouges Bouge fête Noël

L’événement Argouges Bouge fête Noël Saint-James a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts