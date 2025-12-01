Argouges Bouge fête Noël Argouges Saint-James
Argouges Bouge fête Noël Argouges Saint-James vendredi 19 décembre 2025.
Argouges 37 route de la Guerge Saint-James Manche
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Le Père-Noël a rendez-vous avec vous. Il sera accompagné de jongleurs (association de jonglage), de conteurs (Félix Montade), de chanteurs (chorale de Saint-James).
Des petits présents pour les enfants seront distribués.
Vin chaud, châtaignes grillées, bière de Noël au rendez-vous… et bien d’autres surprises. .
