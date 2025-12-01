Aria ballet aérien par ZENIT Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Aria ballet aérien par ZENIT

Samedi 13 décembre 2025 de 18h à 20h. Quai du Port Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un rendez-vous incontournable pour toutes les Marseillaises et tous les MarseillaisFamilles

Afin de célébrer les fêtes de fin d’année, la Ville de Marseille déploie un dispositif exceptionnel d’activités gratuites et de rendez-vous incontournables pour que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais puissent profiter de la féérie des fêtes de fin d’année.



Aria associe le ballet aérien aux Quatre saisons de Vivaldi. Les figures fascinantes dans le ciel se transforment de manière hypnotique et nous rappellent la natation synchronisée et les chorégraphies de ballet classique. Une création pleine d’allégories et de symboles, évoquant les mythes et légendes ancestrales.



Vous allez passer la soirée le nez en l’air !





Information PMR et accessibilité



Lieu accessible PMR



Transports en commun ligne 60, 82S et 83 arrêts Hôtel de ville et Quai du Port

Parkings à proximité parking public Q Park Vieux-Port Centre ville (place Jules Verne passage Pentecontore 13002 Marseille 04 91 91 91 00 www.q-park.fr) .

Quai du Port Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A not-to-be-missed event for all Marseilles residents

German :

Ein unumgänglicher Termin für alle Marseillerinnen und Marseiller

Italiano :

Un evento da non perdere per tutti i marsigliesi

Espanol :

Una cita ineludible para todos los marselleses

