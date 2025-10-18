ARIA MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

samedi 18 octobre 2025.

Ille-et-Vilaine

10€ / 7€ / 5€

Voyage visuel et musical interactif / dès 6 ans

Aria, c’est une aventure immersive et poétique sur une planète imaginaire !

Ce spectacle sonore et visuel combine des créations graphiques originales avec de la musique électronique jouée en direct. À travers cette odyssée spatiale unique, Jesse Lucas met en scène l’évolution du vivant et la diversité des espèces, invite les enfants à observer et questionner les écosystèmes qui les entourent.

Dans le spectacle Aria, dont le nom signifie mélodie en italien, la musique de Jesse Lucas guide ce voyage, entre minimalisme pop et sonorités organiques. Pour rendre cette expérience véritablement immersive, Jesse Lucas utilise un moteur de jeu vidéo pour créer des visuels réactifs à la musique en temps réel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T12:00:00.000+02:00

https://mjcpace.com/agenda/aria/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine