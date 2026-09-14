Aria Parlante, Musique Baroque Italienne – Espace Noriac Espace Noriac – Salle haute Limoges

Informations pratiques

Limoges

Aria Parlante, Musique Baroque Italienne – Espace Noriac

Espace Noriac – Salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

L’ensemble Aria Parlante présente un programme de musique baroque napolitaine qui fait découvrir une musique dédiée aux grands castrats de l’époque, au travers des pièces des trois plus représentatifs compositeurs de cette école, Alessandro Scarlatti, ses élèves Nicola Porpora et Johann Adolph Hasse. Anne Maugard, mezzo-soprano, Etienne Mangot au violoncelle et Charles-Henry Beneteau au théorbe nous entraîneront dans un voyage magique ! .

Espace Noriac – Salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 80 24 00 contactleshomardsindosiles@gmail.com

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English : Aria Parlante, Musique Baroque Italienne – Espace Noriac

L’événement Aria Parlante, Musique Baroque Italienne – Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Limoges Métropole