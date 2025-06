Aria-un voyage au travers du Fado. A la Grande Grange Soyans 27 juin 2025 07:00

Drôme

Aria-un voyage au travers du Fado. A la Grande Grange La Grande Grange Soyans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Et le voyage continue ! Après Naples et l’Italie, la nef de la Grande Grange vous embarque pour rejoindre les îles du Cap-Vert et son exceptionnelle culture musicale.

.

La Grande Grange

Soyans 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 96 71 32

English :

And the journey continues! After Naples and Italy, the Grande Grange nave takes you to the islands of Cape Verde and its exceptional musical culture.

German :

Und die Reise geht weiter! Nach Neapel und Italien nimmt Sie das Kirchenschiff der Grande Grange mit auf eine Reise zu den Kapverdischen Inseln und ihrer außergewöhnlichen Musikkultur.

Italiano :

E il viaggio continua! Dopo Napoli e l’Italia, la navata della Grande Grange vi porta nelle isole di Capo Verde e nella sua eccezionale cultura musicale.

Espanol :

¡Y el viaje continúa! Después de Nápoles e Italia, la nave Grande Grange le lleva a las islas de Cabo Verde y a su excepcional cultura musical.

L’événement Aria-un voyage au travers du Fado. A la Grande Grange Soyans a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme