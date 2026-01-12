Ariane Brodier Bonne La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Ariane Brodier Bonne

Mercredi 4 février 2026 de 21h à 22h15.

Jeudi 5 février 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 21:00:00

fin : 2026-02-05 22:15:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-05

Un homme bon, c’est une qualité. Une femme bonne… c’est tout de suite plus compliqué.

Sept ans après “Mytho” son spectacle sur la Mythologie Grecque mis en scène par Jarry, Ariane Brodier revient avec Bonne, un one-woman-show mordant mis en scène par Kevin Levy.

Elle y démonte avec humour et tendresse toutes les étiquettes qu’on colle aux femmes bonne mère, bonne copine, bonne a tout faire, bonne à marier… ou juste “bonne” ?

Dans ce spectacle plus personnel, Ariane se dévoile, partage ses contradictions, ses expériences, ses fêlures aussi — toujours avec autodérision et franchise. Et si on arrêtait de vouloir être bonne partout, pour simplement être soi ?

Un spectacle cash, drôle, touchant et libérateur. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A good man is a quality. A good woman? it’s immediately more complicated.

L’événement Ariane Brodier Bonne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence